Fano concede terreni comunali a dieci imprenditori agricoli under 40

FANO – Una Fano sempre più green passa anche per la valorizzazione dell’agricoltura. Proprio in quest’ottica ben dieci terreni comunali sono stati dati in gestione ad altrettanti agricoltori under 40. I terreni, di grandezza variabile (da uno a sei ettari) sono in gran parte dislocati nelle campagne di Fano: Sant’Andrea in Villis, Carignano, Bellocchi/Rosciano, Bellocchi/zona industriale, Caminate e Chiarucci per un totali di circa 40 ettari.

«Dare strumenti e riconoscere il lavoro di giovani imprenditori agricoli – Afferma l’assessora Sara Cucchiarini – che si mettono alla prova e fanno impresa utilizzando metodi virtuosi e sostenibili è il migliore dei modi per valorizzare il patrimonio agricolo pubblico. Dopo anni siamo riusciti a fare un lavoro capillare di individuazione dei terreni comunali idonei e li abbiamo messi a loro disposizione, vincitori di un bando dai requisiti esigenti».



Sono pervenute un totale di 32 domane per 9 terreni che saranno assegnati da qui a qualche giorno con contratti di affitto agricolo della durata di anni 9. La commissione di gara era composta da personale dell’ufficio patrimonio ed è stata presieduta dal Presidente dell’ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali delle Marche, dott.ssa Paola Sabatini.



I beneficiari della concessione sono : Il Giardino S.S. Soc. Agricola (Terreno 1), SI.GI. Società agricola s.s. ( Terreno 2 e 3), Romiti Jonathan (Terreno 4), Busca Michele (Terreno 5), Morbidelli Giacomo (Terreno 7), apicoltura il Podere di Alunni Andrea e S.( Terreno 8), azienda agricola Il podere di Alunni Andrea (Terreno 9) e Il Giardino di Laura di Tazzari Laura (Terreno 10).