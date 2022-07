Ad innescare questo scossone sarebbe stata una cena consumata in un noto locale di Marotta in cui, oltre al dirigente, erano presenti l'assessore Mascarin e due rappresentanti del M5S

FANO – Terremoto nell’amministrazione fanese. Il Capo di Gabinetto Pietro Celani ha rassegnato infatti le dimissioni. Ad innescare questo scossone sarebbe stata una cena consumata in un noto locale di Marotta: allo stesso tavolo ci sarebbero stati l’assessore Samuele Mascarin, il presidente del M5S Andrea Serafini, il capogruppo fanese pentastellato Tommaso Mazzanti ed appunto Pietro Celani. Proprio la presenza di quest’ultimo aveva dato adito a qualche polemica che evidentemente non è stata gradita dal dirigente.

Un gossip incalzante culminato con le dimissioni messe nero su bianco attraverso una nota congiunta del sindaco e dello stesso dirigente: «Il dr. Pietro Celani, nella consapevolezza che sia urgente e necessario ripristinare un clima di corretto dibattito politico-amministrativo, ha ritenuto di offrire al sindaco le proprie dimissioni quale Capo di Gabinetto. Ciò anche al fine di preservare lo svolgimento delle funzioni tecniche di competenza senza indebite interferenze. Sono fugate, in tal modo, le scomposte critiche degli ultimi giorni. Critiche che nascono dal fatto che il dirigente abbia svolto, per motivi di economia organizzativa e secondo la volontà del sindaco espressa sin dal 2014, una funzione sia fiduciaria sia tecnica. Resta inteso che, in tale particolare e non facile circostanza, il dirigente ha comunque il dovere di preservare e privilegiare, ove le esigenze amministrative lo richiedano, la funzione tecnica rispetto a quella fiduciaria».

«Nel sottolineare che risultano infondati e pretestuosi gli squallidi attacchi ricevuti – prosegue la nota -, il Dr. Celani ritiene che l’immagine dell’istituzione comunale, per cui ha sempre profuso il proprio lavoro con riconosciuta stima di tutte le diverse amministrazioni avvicendatesi nel tempo, debba essere tutelata, analogamente a come debba essere tutelato il ruolo del sindaco indipendentemente da ogni, pur contendibile, considerazione del pubblico dibattito. Pertanto il Dr. Celani e il sindaco Seri hanno concordemente valutato l’opportunità, da parte del dirigente, di poter svolgere solo un ruolo tecnico, tenuto conto dell’esperienza posseduta e della necessità di continuità delle delicate funzioni gestionali sin qui svolte. Il Sindaco ha anche apprezzato la generosità e l’impronta professionale del dirigente per un gesto magnanimo quanto raro, comunque non dovuto».

A breve si procederà ad una riorganizzazione amministrativa istituendo il nuovo settore ‘Affari Generali e Legali’ dell’ente, e definendo nel contempo il correlato ruolo di ‘Direttore Amministrativo’ del Comune di Fano, ruolo che assorbirà anche le competenze tecniche già svolte da Celani senza soluzione di continuità.