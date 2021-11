Fano, tentato furto alle Poste: 21enne arrestato dalla Polizia

Il giovane non aveva fatto i conti con il sistema di allarme che ha informato le forze dell’ordine in tempo reale dell’intrusione

FANO – È finito con un arresto il tentato furto consumatosi nella tarda serata del 21 novembre presso il centro di smistamento delle poste di viale Piceno a Fano. Erano circa le 22:30 quando un 21enne di origini africane ha forzato la finestra del bagno e si è introdotto nello stabile.



Il giovane non aveva fatto i conti con il sistema di allarme che ha informato le forze dell’ordine in tempo reale dell’intrusione. Sul posto si sono precipitati gli uomini del commissariato fanese di Polizia di Stato che, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno colto il ragazzo sul fatto arrestandolo in flagranza di reato.



Inutili il goffo tentativo di fuga del 21enne che ben presto è stato bloccato dagli agenti. Nella mattinata del 22 novembre si è svolto il processo per direttissima per la convalida dell’arresto.