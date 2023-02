Fano, tenta di togliersi la vita: salvata dagli agenti della Polizia locale

FANO – Ha tentato di togliersi la vita: ad evitare il dramma è stato il provvidenziale intervento degli agenti della Polizia municipale. La potenziale tragedia ha rischiato di consumarsi nel primo pomeriggio di domenica durante l’ultima sfilata dei carri del carnevale di Fano.



Protagonista della vicenda una 50enne residente fuori regione che, al termine di un’animata discussione lungo viale I Maggio, avrebbe prima scagliato via il telefono, poi si sarebbe fiondata sul parapetto della darsena Borghese con l’intento di gettarsi nel vuoto. Tre agenti della municipale, già messi in allerta dall’animoso litigio, hanno intuito che la situazione potesse in breve degenerare ed hanno fermato al volo la donna che già si trovava sul parapetto.



Nonostante le resistenze della donna, gli agenti sono riusciti a contenerla ed evitare il peggio. La donna è stata poi accompagnata dagli uomini del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Croce: dopo qualche ora è stata dimessa in buone condizioni.