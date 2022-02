Fano, al Teatro la Fortuna è di scena Enrico IV con Eros Pagni

FANO – Il ritorno alla normalità passa necessariamente anche dal riappropriarsi di quei luoghi simbolo che da sempre custodiscono l’arte. Il Teatro della Fortuna di Fano rappresenta a pieno titolo uno di questi palcoscenici privilegiati che negli ultimi anni hanno dovuto pagare dazio alla pandemia e alle conseguenti restrizioni.



Proprio in quest’ottica di rilancio risulta un’occasione preziosa ed importante la pièce Enrico IV di Luigi Pirandello, con adattamento e regia di Luca De Fusco, e con Eros Pagni ad interpretare il protagonista, che dal 18 al 20 febbraio si trasferirà proprio nello splendido palcoscenico della Città della Fortuna.

Lo spettacolo, che vede in scena una nutrita compagnia di attori formata da Anita Bartolucci, Paolo Serra, Valerio Santoro, Gennaro Di Biase, Matteo Micheli, Alessandra Pacifico Griffini, Alessandro Balletta, è proposto nel cartellone di FANOTEATRO stagione della Fondazione Teatro della Fortuna realizzata in collaborazione con AMAT, con il contributo del Comune di Fano, Regione Marche e del MiC e con il sostegno di BCC Credito Cooperativo Fano e Fondazione Carifano.

La trama del capolavoro pirandelliano è oramai ben nota: un uomo che è caduto da cavallo durante una festa in maschera si è risvegliato convinto di essere Enrico IV, il personaggio storico che stava interpretando. Si tratta di uno dei testi più noti del drammaturgo italiano reso celebre del mondo da un attore fanese, Ruggero Ruggeri, di cui proprio nel 2021 la città ha celebrato i 150 anni della nascita. Un’occasione in più per rivivere questo archetipico teatrale interpretato magnificamente da Pagni.

Per informazioni: botteghino del teatro 0721 800750, AMAT 071 2072439 e biglietterie del circuito vivaticket. Inizio spettacoli ore 21, domenica ore 17.