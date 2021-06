Fano, il Teatro La Fortuna concede il bis: è di scena Romeo e Giulietta

FANO – Il ritorno alla tanto agognata normalità passa anche attraverso la riapertura dei teatri e dell’arte in generale. Proprio in virtù di ciò, un gioiello come il Teatro della Fortuna non poteva non riaprire i suoi battenti per tornare ad ospitare teatranti ed il loro amato pubblico. Dopo il successo di Orgoglio e pregiudizio, andato in scena dal 21 al 23 maggio, stavolta il sipario si aprirà per un classico intramontabile, quello di “Romeo e Giulietta”.

Il tutto è reso possibile grazie anche all’impegno congiunto di Fondazione Teatro della Fortuna e AMAT, con il contributo del Comune di Fano, Regione Marche e del MiC.

A portare in scena l’immortale opera di Shakespeare saranno Paola Gassman e Ugo Pagliai nei panni dei due protagonisti dello spettacolo ‘Romeo e Giulietta una canzone d’amore’ che la compagnia Babilonia Teatri, vincitrice del Leone d’Argento alla Biennale di Venezia nel 2016, ha tratto dal capolavoro di shakespeariano, una coproduzione tra Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile del Veneto ed Estate Teatrale Veronese, trasmessa con grande successo da Rai5 e ora pronta a tornare a teatro.

Lo sguardo profondo e irriverente che caratterizza la compagnia ha inquadrato il grande classico di Shakespeare con un radicale ribaltamento di prospettiva rendendo protagonista assoluta dello spettacolo una coppia inossidabile come quella formata da Pagliai e Gassman, affiancati da Enrico Castellani, Valeria Raimondi e Francesco Scimemi. La nuova versione di Romeo e Giulietta si concentra interamente sui protagonisti della vicenda, mettendo da parte tutto il contorno: la guerra tra le rispettive famiglie, gli amici di Romeo, i genitori di Giulietta e il frate. E lo spettacolo ci interroga su quanto questa storia sia anche nostra, su quanto sia quella degli attori che la interpretano, su quanto a lungo possa ancora sopravvivere a se stessa dopo averci accompagnati.

«Quando abbiamo deciso di mettere in scena Romeo e Giulietta avevamo chiare due scelte: gli unici personaggi di Shakespeare presenti nello spettacolo sarebbero stati Romeo e Giulietta e ad interpretarli sarebbero stati due attori anziani – affermano i Babilonia – e le scene in cui Romeo e Giulietta si incontrano e dialogano, isolate dal resto del testo, assurgono a vere e proprie icone di un amore totale e impossibile. Il fatto che a pronunciarle siano Paola Gassman e Ugo Pagliai, coppia legata da più di cinquant’anni, le rende commoventi e profonde. Le rende concrete e per quanto poetiche non suonano mai auliche. I continui riferimenti alla morte, alla fine, alla notte e alla tomba di cui Shakespeare punteggia l’intero testo assumono qui una veridicità che sconvolge ed emoziona spingendoci a empatizzare con gli attori sulla scena»

Per informazioni: botteghino del teatro 0721 800750, vendita biglietti online su www.vivaticket.com. Inizio spettacoli: venerdì 4 giugno e sabato ore 19, domenica ore 17.