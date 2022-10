Fano, sventato un incendio al porto

FANO – Incendio al porto di Fano sventato dai vigili del fuoco. Nella serata di ieri, martedì 25 ottobre, i militari della Guardia Costiera di Fano congiuntamente ai Vigili del Fuoco del locale distaccamento hanno scongiurato il pericolo di incendio a bordo di un’unità da diporto ormeggiata.

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio, quando è pervenuta una segnalazione alla sala operativa della Guardia Costiera riguardantea una persona colta da malore a bordo della propria unità da diporto ormeggiata in porto. La segnalazione proveniva da un passante trovatosi al momento dei fatti in banchina che ha sentito chiedere aiuto. Scattata la catena dei soccorsi, si è provveduto ad attivare il 118 che giunto sul posto, attraverso l’intervento del proprio personale sanitario, che ha prestato soccorso al malcapitato, fortunatamente in stato cosciente, trasferendolo al locale nosocomio.

Il personale militare dell’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Fano si assicurava, intanto, che l’unità, senza altre persone a bordo, fosse comunque in sicurezza al proprio posto d’ormeggio, procedendo a raccogliere le prime informazioni sull’accaduto.

Nello svolgimento dell’attività di ricognizione e di ricostruzione di quanto accaduto, il personale militare intervenuto in servizio presso la Guardia Costiera di Fano ha avvertito un odore di bruciato con ogni probabilità proveniente dalla stessa unità chiedendo il tempestivo ausilio dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento.

Intervenuti a bordo dell’unità, i Vigili del Fuoco hanno aerato i locali di bordo individuando una pentola contenente cibo in avanzato stato di cottura con ancora il fornello a gas acceso, e prima di lasciare l’imbarcazione si sono assicurati che tutte le valvole fossero chiuse.

Solo il pronto intervento dei militari della Guardia Costiera di Fano congiuntamente al personale dei Vigili del Fuoco ha consentito di scongiurare un incendio a bordo dell’unità da diporto e qualsiasi conseguente pericolo a persone, cose e alla sicurezza portuale.