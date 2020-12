Una spettacolo che ha scaldato i cuori di tutti coloro che lo hanno seguito in diretta. Tante le eccellenze che hanno collaborato per la realizzazione del concerto

FANO – Una spettacolo che ha scaldato i cuori di tutti coloro che lo hanno seguito in diretta la sera della Vigilia di Natale. L’intento di questo concerto natalizio, secondo evento virtuale dopo l’accensione dell’albero, è stato quello di scaldare i cuori dei tanti fanesi che quest’anno devano fare i conti con un Natale diverso ma non per questo meno sentito. (A questo link il video integrale del concerto)

L’Orchestra sinfonica in azione

Il concerto è stato un vero e proprio abbraccio collettivo, reso possibile in primis dall’amministrazione comunale fanese, ma anche da diverse eccellenze locali che si sono prodigate per la buona riuscita dell’evento: l’Orchestra Sinfonica Rossini, la Fondazione Teatro della Fortuna, la Pro Loco, il consiglio Fano Città dei Bambini e delle Bambine e l’Istituto Nolfi. (A questo link le animazione nate dai disegni dei bimbi)

Le animazioni nate dai disegni

Lo spettacolo ha trattato una versione trascritta da Noris Borgogelli della suite del balletto ‘Lo Schiaccianoci’ del compositore russo Pëtr Il’ič Čajkovskij’. Ad accompagnare le note dell’Orchestra Sinfonica Rossini, sono stati i disegni fatti dal Consiglio dei Bambini e delle Bambine e dai ragazzi dell’istituto Nolfi che hanno preso vita grazie all’animazione sapientemente realizzata dal regista Henry Secchiaroli.