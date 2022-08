FANO – Bagno di folla per il ritorno della manifestazione “In gir par Fan”, evento promosso ed ideato dalla locale Pro Loco, con la collaborazione delle Proloco di Urbania, di Acqualagna, di Montelabate, di San Costanzo e di Mondolfo.



Ben 1600 i biglietti venduti: tanti coloro che hanno affollato il centro storico assistendo ai concerti visitato i musei, il teatro e i luoghi più suggestivi della città.

L’evento promosso dalla Pro Loco di Fano “In gir per Fan”

Grande soddisfazione espressa dal Sindaco Massimo Seri: «È tornata “In Gir Per Fan” e la città si riempie di gioia e dei sapori del nostro territorio!È sempre una grande soddisfazione quando, grazie all’impegno di tanti tra associazioni e volontari, le cose funzionano e vedere la città viva e piena di turisti e fanesi è uno spettacolo ancora più bello!».

Entusiasta anche l’assessore al Turismo Lucarelli: «In GIR PER FAN si conferma…gioiosa, gustosa, divertente, aperta, per tutti, giovane… partecipata.Un evento che unisce le qualità enogastronomiche del nostro territorio alla bellezza del nostro centro storico, alla qualità delle proposte musicali. Grazie ai tanti che credono in questo progetto, difficile ed intenso per chi ci lavora, ma che allo stesso tempo ci fa sentire parte di una città operosa, bella ed accogliente».

📸 foto Esplorando Fano