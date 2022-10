FANO – Successo e tanta partecipazione per la Camminata in rosa, iniziativa organizzata dal Comune di Fano per sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione del tumore al seno. La manifestazione è uno dei primi appuntamenti dedicati all’ottobre in rosa, il mese dedicato alla prevenzione di questa patologia.



Fano, successo per la camminata in rosa Fano, successo per la camminata in rosa

Oltre 1000 persone erano presenti al nastro di partenza. Soddisfatta l’assessora Cucchiarini tra le promotrici dell’evento: «Oltre 1.000…solo GRAZIE! La seconda Camminata in Rosa di Fano ha scaldato i nostri cuori, una marea di persone donne, uomini, bimbi/e e anche cani insieme per un messaggio importante: nella lotta al tumore al seno la prevenzione è vita. Oggi abbiamo camminato per e con tutte le nostre sorelle, amiche, mamme che combattono la loro battaglia».

Felice anche il Sindaco Seri: «In mille alla Camminata Rosa di questa mattina per la prevenzione del carcinoma mammario! Ricordiamoci tutti di effettuare screening ed esami con regolarità, perché la prevenzione è lo strumento più importante che abbiamo per prenderci cura di noi stessi e dei nostri cari. Grazie a tutti coloro che si spendono ogni giorno per sensibilizzare su questo tema spesso sottovalutato. Viva la prevenzione!».

FOTO SARA CUCCHIARINI FACEBOOK