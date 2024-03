FANO – Sono più di 1400 le votazioni dei cittadini che stanno esprimendo le proprie valutazioni sui progetti presentati nell’ambito del Bilancio Partecipato ricevuti in una manciata di giorni. Più di 72 progetti presentati che sono stati valutati da una commissione composta da 41 persone che hanno scelto le 14 proposte più interessanti ora aperte alla valutazione della città.

«Da oggi fino al 10 marzo ogni cittadino, accendendo alla pagina https://www.comune.fano.pu.it/bilanciopartecipato può indicare, in maniera semplice e diretta, il progetto che ritiene meritevole di essere finanziato – spiega l’assessora alle Finanze Sara Cucchiarini – . È sufficiente inserire nome, cognome e codice fiscale per partecipare alla votazione. Ricordo che l’amministrazione ha destinato un valore complessivo di 150 mila a cui si aggiungono 50 mila euro per i 5 progetti dedicati alla Città delle Bambine e dei Bambini per un totale di 200 mila euro».

Per Cucchiarini, oltre a rendere aderente il rapporto tra cittadini e l’amministrazione, questa iniziativa ha il merito di «far comprendere alla comunità cosa c’è nelle scelte di bilancio, orientando così la visione alle necessità della Pubblica Amministrazione e alle sue dinamiche economiche e finanziarie. Ad oggi con la votazione aperta da 5 giorni, i voti sono già 1400 senza aver lanciato la call to action al voto. Questo ci fa capire che la cittadinanza ha apprezzato in modo importante questo strumento e non possiamo che ampliarlo ad altri aspetti dell’ambito amministrativo».

«I 14 progetti scelti e valutabili dai cittadini, coprono le 6 zone della nostra città – osserva l’assessore alla Partecipazione Etienn Lucarelli -. Si va dalla riqualificazione dell’Area Verde in Via Ranuzzi al Vallato di Fano zona aeroporto e di Via dei Pozzetti a Centinarola, alla realizzazione di una sede abitativa per persone con fragilità psichica nei locali comunali dell’ex Ufficio Sport fino all’installazione di arredi davanti al Faro degli Lido, passando per la nuova staccionata in Piazza dei Bambini a Bellocchi e per la rigenerazione dello specchio d’acqua a Casa Archilei. Inoltre, c’è il sistema di videosorveglianza a Pontesasso, il potenziamento del verde in località Fanile, Sant’Orso e Gimarra e la riqualificazione dei Giardini della Rocca Malatestiana e il potenziamenti dei collegamenti ciclabili all’interno di Fano 2. All’interno c’è il progetto di Cinema-teatro a Roccosambaccio, la redazione di percorsi naturalistici che valorizzano il contesto naturale di Carignano e il ripristino della pista di pattinaggio del Parco delle Rose al Poderino. Insomma, dimostriamo che la partecipazione per noi è un valore strategico per la crescita della nostra comunità».

Si ricorda che fino al 10 marzo i cittadini, accendendo alla pagina www.comune.fano.pu.it/bilanciopartecipato e cliccando nelle schede elencate, può visionare nel dettaglio le proposte e scegliere, dopo aver inserito il proprio codice fiscale, il progetto che ritiene più meritevole. Possono votare soltanto i cittadini residenti nella città di Fano che abbiano compiuto almeno 16 anni. Eventuali votazioni con codici fiscali appartenenti a persone non residenti nel Comune di Fano verranno ignorate; è consentita una sola votazione per cittadino, nel caso di votazioni multiple verrà conteggiata soltanto la prima inserita.