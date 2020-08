FANO – Si fermano davanti alle strisce pedonali per permettere l’attraversamento ad un passante ma vengono tamponati da una vettura.



È successo nella prima mattinata del 29 agosto: erano circa le 08.30 quando, in via Pertini, due giovani fanesi che viaggiavano a bordo di uno scooter 250 sono stati violentemente urtati da una Fiat 500 condotta da una giovane, anch’essa residente a Fano.



I due, nell’impatto, sono finiti rovinosamente a terra ed hanno dovuto ricorrere alle medicazione dei sanitari del 118 che hanno poi provveduto al trasporto al pronto soccorso. Ferita in maniera lieve anche la conducente dell’auto. Fortunatamente illeso invece il pedone che stava attraversando il tratto.



Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del caso. Disagi al traffico che ha subito rallentamenti per permettere il soccorso dei feriti ed i rilievi del caso da parte delle autorità. Il sinistro è solo l’ultimo di una lunga scia di incidenti che hanno riguardato ciclomotori e che hanno purtroppo contrassegnato l’estate che sta per andare in archivio.