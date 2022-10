A Fano gli “Stati Generali del Turismo”. L’assessore Lucarelli: «Tracciamo la nuova rotta»

FANO – Domani, 22 ottobre si svolgeranno al teatro la Fortuna a Fano gli “Stati Generali del Turismo”: un’occasione importante per fare il punto insieme agli operatori del settore sulla stagione estiva appena conclusa e cercare di pianificare le azioni future per implementare l’offerta e rendere Fano sempre più appetibile.



Dopo i saluti dell’onorevole Mirco Carloni e del vicesindaco Cristian Fanesi e del direttore Agenzia del Turismo delle Marche, l’assessore Lucarelli alzerà il velo sui numeri che hanno caratterizzato la stagione estiva 2022 commentando e qualificando il lavoro svolto. Poi sarà la volta del consulente del Turismo Josep Ejarque che invece tratteggerà la rotta in visat del 2023 e come si dovrà preparare l’amministrazione e il sistema ricettivo.

“Stati Generali del Turismo”

A conclusione l’assessore Lucarelli lancerà “VisitFano Lab, crescere insieme”, i tavoli di lavoro che partiranno dal 24 ottobre fino al 7 di novembre. Lunedi 24, alle 16 all’Ufficio Turismo si aprono le sessioni con “Fano Gastronomica” il progetto legato alle tradizioni culinarie cittadine e la condivisone della sinergia con i ristoratori. Martedì 25, alle 17, al Cinema Masetti, si alzerà il sipario sul progetto delle “Terme di Carignano”.



Mercoledi 26 alle 15.30, all’Ufficio del Turismo si affronterà il “Turismo Marinaro”. Mercoledì 26 ottobre il punto sul progetto di distretto con Valli da scoprire insieme ai Comuni della valle del Cesano e del Metauro. Giovedi 27 ottobre alle 18, la strategia per il turismo degli eventi cittadini. Giovedì 3 novembre si parlerà di turismo culturale e delle modalità per valorizzare il patrimonio storico della città. Venerdì 4 sarà la volta del Turismo Outdoor; infine lunedi 7, alle 17, alla Mediateca Montanari si affronterà la strategia di “Fano Family Destination”, Fano a misura di famiglia.

«Domani al Teatro della Fortuna sarà un’occasione da valorizzare, cogliendo le occasioni che abbiamo davanti – spiega Lucarelli -. Siamo una città bella e accogliente ma non possiamo pensare che i turisti vengano lo stesso sempre a vederci, questo non basta più. Serve dare servizi, consegnare un’esperienza ai clienti, dobbiamo giocare la partita con una tattica vincente. Ecco perché, oltre a commentare i dati e riflettere su esperienze di altre città che hanno fatto del turismo una leva strategica, gli Stati Generali di domani sono un dialogo e un momento di confronto».