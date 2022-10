Fano, stagione turistica a +16,30%. L’assessore Lucarelli: «Ancora margini di crescita»

FANO – L’estate 2022 (ma non solo) proietta Fano ai vertici regionali e nazionali in termini di crescita turistica. La bella stagione appena andata in archivio, dati alla mano, è stata davvero buona: il raffronto con il 2021 è senza dubbio molto positivo: nei primi otto mesi dell’anno le presenze sono salite del +16,3% (+9,99% di italiani, +92,08% di stranieri); gli arrivi hanno registrato un complessivo +8,61 (+1,3% italiani, +71,45% stranieri). Concentrandoci nel periodo giugno/agosto le presenze sono salite del +10,10%, mentre gli arrivi hanno avuto un incremento del +2,67%.



Facendo un’analisi legata alla provenienza italiana, le regioni da cui sono arrivati i principali flussi turistici sono state Lombardia, Umbria e a seguire Emilia Romagna. In tal senso la Toscana, rispetto al 2021, è la regione che è cresciuta di più con un incremento del 25,12%. Allargando lo sguardo all’estero, i visitatori hanno la seguente provenienza: Germania, Svizzera e Francia. Il dato più incoraggiante, che segna la rotta, è il confronto con la pre pandemia. Infatti le presenze del 2022 sono state 589.023, mentre nel 2019 si sono fermate a 555.129. Un saldo significativo che conferma la qualità del lavoro svolto.

«La stagione è andata molto bene – afferma l’assessore al Turismo Lucarelli -. Abbiamo superato i dati pre covid, segno della qualità e della programmazione che abbiamo svolto. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno permesso di avere questo risultato: dalle associazioni, agli imprenditori e alle attività commerciali che insieme hanno fatto un lavoro egregio».

L’Assessore Lucarelli

«Questi dati sono la conseguenza della serietà e della programmazione che abbiamo con cui abbiamo interpretato lo sviluppo del turismo – continua Lucarelli -. Il potenziale che possiamo sfruttare è ancora importante, perciò serve ancora tanto impegno e tanto lavoro per rafforzare e alimentare questo percorso di crescita. L’aumento dei costi energetici e le criticità che si prospettano all’orizzonte ci impegnano di prevenire e attirare un piano che prevenga questi ostacoli. Insieme a tutti i soggetti coinvolti dobbiamo stringere una sinergia ancora più solida affinché il percorso di crescita continui».

Ovviamente soddisfatto anche il sindaco di Fano Massimo Seri: «Quella del 2022 è stata una stagione turistica davvero positiva, come confermano i dati che abbiamo presentato oggi durante gli Stati Generali del Turismo. Ora però il nostro impegno va rafforzato e dobbiamo sfruttare ancora meglio il nostro potenziale».