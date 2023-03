Fano, sta per nascere un nuovo percorso ciclopedonale naturalistico

FANO – Un nuovo percorso ciclopedonale naturalistico che unirà Bellocchi, l’aeroporto, il Parco Urbano e il centro città creando un percorso immerso nel verde. Si pone questi obiettivi il nuovo percorso che collegherà il nuovo centro natatorio, il centro città, il nuovo parco urbano, l’aeroporto e la Ciclovia del Metauro.



La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione di questo tratto che si estenderà per 900 metri e si congiurerà al percorso realizzato della GGV ENERGY S.R.L. di Fano di altri 920 metri, che partirà dall’ingresso dell’aeroporto e terminerà in linea con la recinzione dello stesso. Tale opera viene realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per la realizzazione della “Nuova Stazione di Rifornimento Carburanti lungo Viale Mattei.

«Quando abbiamo scelto questo progetto ci siamo posti la volontà di creare un percorso che favorisse la bellezza di vivere questi luoghi, dando risposte ai cittadini che vorranno raggiungere in sicurezza la nuova piscina in tutta la comodità possibile – spiega il sindaco Seri -. Promuovere la mobilità dolce è uno dei pilastri della nostra azione amministrativa. In questo modo non andremo a realizzazione una ciclabile, ma creeremo un percorso naturale, inserito nel verde parallelo all’ asse stradale che offrirà benessere a grandi e più piccoli. Si tratta anche di una cerniera che mette in relazione il quartiere di Bellocchi e il centro città».

«Questa progetto rappresenta un importante collegamento tra il nuovo centro natarorio in Viale Mattei, l’aeroporto e il parco urbano – sottolinea l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori -. Questo tassello si inserisce all’interno di una visione di insieme che fa della sostenibilità e della mobilità dolce le lenti con cui guardare la Fano del domani. Un percorso di circa due chilometri che connette aree e zone strategiche della città che potranno essere raggiunge facilmente e in tutta sicurezza. Il tratto ciclabile a carico dell’amministrazione sarà largo 4,70 metri, al cui interno sono compresi i due sensi marcia ciclabili e il percorso pedonale. Abbiamo voluto anche tutelare la sicurezza, prevedendo 40 punti luce capaci di garantire la fruizione anche durante gli orari notturni. Lungo il percorso abbiamo previsto anche due aree di sosta e servizio che saranno provviste di arredi e sistemi di ricarica per veicoli elettrici come biciclette e monopattini. Inoltre, per inquadrare l’intervento nella sua interezza va detto che Autostrade lungo il perimetro di questo collegamento ciclabile realizzerà una importante forestazione capace di creare un contesto ancora più suggestivo e segnato dalla sostenibilità ambientale che si aggiunge all’attuale area alberata messa a disposizione realizzata grazie al progetto Arbolia. È opportuno sottolineare che tale tratto ciclabile si connetterà alla Ciclovia del Metauro per dare vita ad un vero itinerario turistico che farà viaggiare in sicurezza tante persone nella bellezza dei nostri territori».