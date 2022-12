A Fano lo sport è per tutti: in arrivo voucher gratuiti per le famiglie

Ben 250 bambini e adolescenti potranno scendere in campo e beneficiare di questa possibilità grazie alla collaborazione delle società sportive ed alle risorse del Comune di Fano e dell’Ambito Sociale 6

FANO – Nella città della Fortuna ma anche nei comuni facenti parte dell’Ambito Sociale 6 il diritto allo Sport non solo è tutelato, ma sarà anche incentivato con dei contributi. Ad annunciarlo gli assessori Brunori e Tinti: «Con il progetto BENESSERE SPORTIVO agevoliamo l’iscrizione e la frequenza a corsi di Società Sportive riconosciute dal CONI ,dal CIP ,aderenti alle Discipline Sportive associate e ad un Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI».



Da oggi 30 novembre sino al venerdì 30 dicembre accedendo al link dedicato www.ambitofano.it o sui siti istituzionali dell’ Ambito 6 ci si potrà iscrivere all’elenco BENESSERE SPORTIVO per poter fruire dei voucher sport destinati alle famiglie che si trovano in disagio socio economico.



Ben 250 bambini e adolescenti potranno scendere in campo e beneficiare di questa possibilità possibile grazie alla preziosa collaborazione delle Società Sportive ed alle risorse del Comune di Fano e dell’Ambito Sociale 6.