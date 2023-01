Fano, al via la sperimentazione di senso unico alternato su via Galileo Galilei

FANO – L’amministrazione comunale comunica che da giovedì 2 febbraio a giovedì 9 febbraio verrà attuata la sperimentazione di “senso unico alternato” che coinvolge un tratto di Via Galileo Galilei in prossimità dei numeri civici 65 e 68, dal sottopasso con una distanza di 100 metri dal mare. Si tratta di un senso alternato a vista, non semaforizzato che annovera un’isola di New Jersey.

«Tale sperimentazione – spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori – è propedeutica a valutare le conseguenze sul traffico di un futuro restringimento di un tratto della carreggiata con l’obiettivo di prevedere la ciclovia del Metauro che stiamo progettando con la Regione Marche e per cui ringrazio l’ Assessore Baldelli e tutti i tecnici per la disponibilità’ e l’ascolto. In relazione alle diverse osservazioni pervenute sulla proposta del tracciato che dovrebbe collegarsi con Via Giorgio Vasari, quindi sul retro di Via Galileo Galilei, e mettendoci all’ ascolto dei residenti della stessa Via che lamentavano l’eccessiva velocità dei mezzi in transito, abbiamo contemplato una nuova proposta che consiste nella continuazione della ciclabile per tutto il tratto della Via Galileo Galilei».

Il tracciato è consultabile anche presso il portale del Comune di Fano andando su Amministrazione Trasparente/ Opere Pubbliche. Inoltre le osservazioni potranno essere sottoposte sino al 6 febbraio alla Regione via pec.