Fano, lo spaccio per integrare lo stipendio: arrestati due giovani

FANO – Vedono la cessione di droga, arrestati due giovanissimi albanesi. Udienza di convalida per due ragazzi di 20 e 23 anni, regolari sul territorio, operai con regolare busta paga e con normale contratto d’affitto.



Così i carabinieri si sono appostati nella zona della foce dell’Arzilla e hanno osservato uno dei due che è stato avvicinato da un ragazzo. Hanno visto lo scambio fulmineo. I militari sono intervenuti da un lato per bloccare l’acquirente che aveva appena comprato una dose di cocaina. Dall’altra parte hanno fermato il 20enne e hanno proseguito la perquisizione personale. Addosso aveva 1 grammo, ma poi i carabinieri si sono spostati a casa, non molto distante dal luogo dell’incontro con il consumatore. Qui è stato trovato un pezzo da 20 grammi di cocaina, custodita in un barattolo di riso. Un espediente che i pusher utilizzano per non far prendere umidità allo stupefacente.



Nella camera da letto del coinquilino invece nell’armadio c’erano altri 6 grammi, divisi in 12 dosi pronte per lo spaccio al dettaglio. In casa c’erano anche 1500 euro che gli investigatori ritengono essere frutto del commercio di droga.

Di qui l’arresto per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Ieri mattina, difesi dall’avvocato Francesco Coli, i due sono apparsi davanti al giudice per la direttissima. Si tratta di ragazzi incensurati, inseriti nel contesto locale. Ma forse con la voglia di un tenore di vita più alto, tano da spingerli allo spaccio per integrare il lavoro. Il legale ha trovato l’accordo per un patteggiamento a 1 anno e 2 mesi di reclusione ciascuno con pena sospesa. L’arresto è stato convalidato e i due sono stati rimessi in libertà