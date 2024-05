Fano, spacciatore tenta la fuga speronando due auto della Polizia: arrestato

FANO – Sentitosi alle strette ha cercato una fuga disperata speronando due auto della Polizia ma la folle manovra, che non ha avuto conseguenze per l’incolumità degli agenti, non gli ha evitato le manette. A finire in arresto un 23enne di origini albanesi, ritenuto responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono consumati nella giornata di ieri durante un servizio di pattugliamento messo in atto da parte degli agenti del Commissariato di Fano nelle periferie della città, più precisamente in zona Falcineto. Ad insospettire gli agenti erano stati dei movimenti all’ingresso della superstrada, nell’ampio parcheggio lì presente.



I successivi approfondimenti condotti dagli uomini in divisa avevano in effetti evidenziato la correlazione tra i movimenti sospetti con una presunta attività di spaccio di droga posta in essere durante tutto l’arco della giornata, approfittando, in particolare, del via vai di veicoli e persone che usufruivano del parcheggio per le attività sportive lì presenti, nel pomeriggio e la sera.

Nella mattina di ieri, gli agenti del Commissariato avevano notavano un’autovettura sospetta che avevano deciso di fermare per un controllo. L’autista, solo a bordo del veicolo, aveva tentato la fuga collidendo con le due auto dei poliziotti; nonostante la manovra era stato subito bloccato e trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, suddivise in altrettante dosi.

Le ulteriori indagini hanno permesso di individuare la dimora del 23enne per ulteriori perquisizioni: il giovane risultava aver fatto ingresso in Italia a fine aprile, per turismo, prendendo alloggio, fino a fine maggio, presso un hotel nel circondario, con l’intento di massimizzare al massimo l’attività di spaccio su Fano.



La perquisizione effettuata dagli agenti del Commissariato ha permesso di rinvenire, nascosti all’interno della camera dell’hotel, ulteriori 60 grammi di cocaina, una parte dei quali già suddivisa in dosi, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga e 1300 euro in contanti, a conferma dell’attività di spaccio. In giornata il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria pesarese.