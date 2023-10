FANO – Spacciatore inseguito e fermato da militare in borghese ed ex consigliere regionale. È successo nel pomeriggio dell’11 ottobre nel cuore della città, più precisamente in corso Matteotti.

Il pusher era attenzionato da alcuni militari in borghese che pattugliavano le zone ‘calde’ della città: visti i suoi comportamenti, più che sospetti, il giovane è stato seguito fino a che, sentendosi oramai scoperto, ha provato una improbabile fuga a piedi.



Un militare in borghese, qualificandosi come tale, si è messo a rincorrerlo. All’altezza dell’ex cinema il destino ha voluto che stesse passeggiando con un amico l’ex consigliere comunale e regionale Giancarlo D’Anna che si è adoperato per bloccarne la fuga. Il giovane a quel punto è stato condotto dai militari in caserma e sottoposto ad interrogatorio: per lui è scattata la denuncia per spaccio.