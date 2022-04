FANO – La bella stagione è alle porte ma non tutte le zone della città sembrano essere pronte. Se da una parte infatti l’amministrazione si sta adoperando solertemente per farsi trovare pronta alla sfida dei prossimi mesi, altre zone sembrano versare in condizioni di profondo degrado.

È il caso del sottopasso che collega la spiaggia di Torrette alla statale Adriatica che, risulta letteralmente sommerso dalla sabbia che si è accumulata nel corso delle mareggiate dell’ultimo inverno.

A fare il giro dei social è stato lo scatto pubblicato da Filippo Gambelli: «È da gennaio che ci sono più di 80 cm di sabbia ed è impraticabile. Segnalato tramite e-mail nel sito del comune e addirittura tramite PEC (regolarmente protocollata). Mi è stato detto che dovevano appaltare il lavoro… Mi sembra molto una presa in giro! Qualcuno può dire agli amministratori comunali che a sud del Metauro ci sono anche dei residenti e non solo i turisti nei 3 mesi estivi».

Il sottopasso ad Aprile 2022 Il sottopasso fotografato a Maggio 2021

Uno sfogo non certo isolato che è stato seguito da decine di commenti dello stesso tenore: «Se il lavoro l’avessero fatto ogni tanto non si sarebbe ammassata così tanta sabbia e la pulizia l’avrebbe potuta fare anche un netturbino senza appaltare nulla e risparmiando soldi. Per il Comune di Fano la zona di Torrette è una appendice scomoda e poi si lamentano se vogliono andare sotto il Comune di Mondolfo».

Si potrebbe pensare ad una situazione straordinaria correlata ad eventi atmosferici più unici che rari ma i fatti raccontano un’altra storia: un altro scatto della medesima zona pubblicato più di un anno fa (Ndr: 6 maggio 2021) ci racconta di una situazione pressoché identica, a testimonianza che la rabbia dei residenti della zona non è immotivata.

Laconico e rassegnato il commento di un residente: «Torrette di Fano è palesemente e sistematicamente dimenticata da qualsiasi amministrazione fanese da decenni a questa parte! una situazione indecente per una località che vive di turismo una vergogna presentare ai pochi turisti rimasti una località così degradata!».