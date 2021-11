L’amministrazione, oltre a condannare i fatti, spesso si è adoperata per ripristinare gli sfregi: urgono però le già annunciate telecamere per poter eventualmente dare un nome ed un volto agli autori di questi deprecabili gesti

FANO – Il sottopasso del Lido di Fano ancora nel mirino dei vandali. Ad essere deturpati, con alcune lettere scritte con una bomboletta spray, i pannelli decorativi realizzati dagli studenti del Liceo artistico Apolloni.



Purtroppo non c’è pace per il sottopasso che negli ultimi mesi è finito più volte vittima degli atti vandalici. L’amministrazione, oltre a condannare i fatti, spesso si è adoperata per ripristinare gli sfregi: urgono però le già annunciate telecamere per poter eventualmente dare un nome ed un volto agli autori di questi deprecabili gesti.



Tanta al riguardo l’indignazione dei fanesi che hanno commentato l’accaduto: «Forse l’unica soluzione sarebbe mettere pannelli di plexiglass trasparente a coprire gli attuali pannelli così da proteggerli sia da scarabocchi o atti vandalici più pesanti» oppure «La mamma dei cretini è sempre incinta» ma anche «Se non mettono telecamere non la smetteranno mai» o ancora «Se la città di sera e notte è deserta, accade questo e molto di più! Dobbiamo riprenderci e difendere la nostra Fano!».