FANO – Sospensione dell’attività vaccinale per il centro Codma di Fano per le giornate del 29 e 30 maggio. Ad annunciarlo è stata l’Area Vasta 1 che ha spiegato il motivo dell’interruzione delle vaccinazioni «causata da una manifestazione della Protezione civile e della conseguente indisponibilità dei locali».

Tutti gli utenti prenotati per le relative giornate hanno ricevuto un nuovo appuntamento nelle giornate del 31 maggio e del 1 giugno mediante sms al numero di telefono rilasciato in fase di prenotazione. «Si prega, pertanto gli utenti – conclude il dispaccio – di controllare il proprio cellulare per verificare il nuovo appuntamento» scusandosi per il disagio.



A pieno regime invece il nuovo punto vaccinale di Urbino inserito sempre nell’Area Vasta 1 dove a breve si arriverà alla somministrazione di 1000 dosi al giorno. Ad annunciarlo, non senza soddisfazione, è stato il coordinatore Asur delle vaccinazioni locale Eugenio Carlotti: «Abbiamo cinque postazioni mediche attive, quattro box infermieristici e altrettanti punti di vaccinazione: arriveremo a 1000 vaccinazioni al giorno». Dopo essersi mantenuti stabilmente sulle 600 somministrazioni al giorno, le vaccinazioni andranno quindi ad aumentare sensibilmente. «Il centro è e sarà accessibile anche a chi viene da comuni limitrofi» conclude Carlotti.