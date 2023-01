FANO – Al via una raccolta fondi per garantire al piccolo Thomas una vita migliore. Il bimbo, nato prematuro, ha avuto un’emorragia cerebrale gli ha causato danni psicomotori molto gravi. Da questo infausto accadimento la scelta dei genitori di lanciare su GoFundMe una raccolta per supportarlo nel suo delicato percorso di recupero.



«Desideriamo per lui quello che un genitore desidera per il proprio figlio: vederlo felice! Vorremmo che potesse giocare e sorridere continuando a garantirgli assistenza h24 e tutte le terapie di cui necessita costantemente; con questa raccolta fondi speriamo di potergli comprare giochi adattati, una bicicletta e ausili informatici e non solo – raccontano Matteo e Silvia, genitori del piccolo di 5 anni e di altri due bambini, che aggiungono – In poche parole vorremmo dargli esperienze di vita che lo rendano appunto felice. Lo scorso anno, per la prima volta, siamo riusciti a girare la città in bicicletta con i nostri piccoli. Uno di noi portava Mia e Mathias, l’altro portava Thomas grazie a una particolare seduta posturale montata su un carretto. Una gioia per tutti e tre, per tutti noi cinque. Per fortuna Thomas intanto è cresciuto e quei centimetri in più fanno già capire che quest’estate non sarà più possibile portarlo a spasso con i fratelli nello stesso modo. Esistono biciclette per trasportare persone disabili, ma i prezzi sono inaccessibili, almeno per noi» raccontano i genitori di Thomas.

«L’obiettivo – concludono – fissato è una cifra approssimativa visto che di terapie e ausili ce n’è sempre bisogno. Qualsiasi cifra raggiungeremo sarà un aiuto per il nostro piccolo e per la nostra famiglia. Grazie a tutti in anticipo».

Per chi volesse contribuire la campagna ecco il link https://gf.me/v/c/4srp/9cfxcs-la-vida-es-ahora