FANO – Se c’è una cosa che questa emergenza pandemica ci ha insegnato è la solidarietà. L’ultimo gesto arriva da due aziende fanesi: Spazio Conad di Bellocchi e Bici Cascioli che hanno voluto dimostrare la loro gratitudine alla Protezione Civile, impegnata in questi mesi ed in prima linea a fianco di amministrazione e forze dell’ordine, con un contributo di 1.400 euro.

A questo sostanzioso assegno vanno anche aggiunte sei biciclette (di cui due destinate ai colleghi di Marotta), da utilizzare per il controllo spiagge durante la fase 2.



Alla cerimonia di consegna svoltasi nella mattinata del 1°giugno, oltre all’amministrazione fanese, era presente anche il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri ed il Presidente della Protezione Civile, Enrico Vitali.

Le biciclette donate

A sottolineare l’importanza e la bellezza del gesto ci hanno pensato il Sindaco Massimo Seri e il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile, Cristian Fanesi : «Queste donazioni dimostrano ancora una volta la bontà dei fanesi, una grande comunità in grado di stringersi nei momenti di difficoltà e capace di riconoscere gli sforzi fatti da uomini e donne che sono in prima linea per aiutare il prossimo. Grazie a Spazio Conad e Bici Cascioli per queste donazioni che, oltre ad agevolare il servizio dei volontari, sono un regalo e un contributo all’intera collettività»

Massimo Seri con Nicola Barbieri

Ad associarsi ai ringraziamenti c’è anche Saverio Olivi, Presidente del C.B. Club Mattei, che nell’occasione ha ricordato i numeri messi in campo dalla Protezione Civile fanese durante questi mesi di Covid19: «Dal 22 febbraio – afferma -, giorno in cui è stato convocato per la prima volta il Coc (centro operativo comunale), abbiamo monitorato h24 la situazione insieme all’amministrazione e alle forze dell’ordine. In totale sono stati 41 i volontari impegnati per oltre 7.000 ore in questa emergenza, volontari che continuano anche oggi a prestare servizio, nonostante la situazione stia via via migliorando. Se da un lato sono diminuiti infatti i servizi di commissione spesa o medicine, dall’altro è aumentato l’affiancamento alle forze dell’ordine nelle azioni anti assembramento durante la fase 2 ed è aumentato il lavoro nell’allestimento dell’area tamponi per guariti al Codma, dove ogni giorno decine di persone (senza scendere dall’auto) si recano per effettuare il test. Tra mascherine, voucher, spesa, medicinali, Pc e Tablet a ragazzi disabili e studenti, pasti pronti, colombe e uova Pasquali, sono state oltre 25.000 le consegne effettuate»