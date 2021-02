Fano, il sindaco Seri cede la fascia e le chiavi della città a Dante: via alla Settimana Grassa – VIDEO e FOTO

FANO – Con l’alzabandiera del Carnevale di Fano è iniziata ufficialmente la Settimana Grassa 2021. Nella serata dell’11 febbraio il Sindaco Massimo Seri ha consegnato come da tradizione la fascia e le chiavi della città al nuovo sindaco Dante Alighieri che, per una settimana, avrà il compito di governare la città.

La nuova amministrazione della Settimana Grassa

«Speriamo che il sommo poeta non si diverta soltanto e si impegni ad amministrare con giudizio – ha commentato ironicamente il primo cittadino – Scherzi a parte anche se il Carnevale quest’anno non si potrà celebrare in presenza, abbiamo voluto promuovere un’edizione in digitale per permettete a tutti di godere un po’ della magia che solo il nostro Carnevale di Fano sa regalare, in attesa di incontrarci di nuovo tutti insieme su viale Gramsci tra maschere colori e tanta allegria».

E’ iniziata la Settimana Grassa 2021 di Fano

Il passaggio di consegna si è consumato con uno sketch tutto da ridere (A questo link il VIDEO) dove il sommo poeta, interpretato dall’attore Sandro Fabiani, ha riunito prima il consiglio di Fano città delle Bambine e dei bambini, poi il suo consiglio comunale ufficiale. Tanto per citarne uno, Caronte Assessore alla viabilità. La cerimonia è stata un vero e proprio spettacolo scritto da Luca Tazzari e interpretato dagli attori, Geoffrey Di Bartolomeo, Marina Bragadin, Sandro Fabiani, Marco Florio e Massimo Pagnoni.

Al via la Settimana Grassa di Fano 2021

Al termine dello spettacolo Dante Alighieri ha preso il carro del Vulòn e si è diretto verso il centro storico per iniziare il suo governo. Il novello Sindaco temporaneo ha voluto comunque ringraziare e rassicurare Seri: «Governerò la sua città con amore, sensibilità e giustizia».

La nuova amministrazione fanese della Settimana Grassa

Nella serata del 12 febbraio dalle ore 21 dal Teatro La Fortuna, Joe T. Vannelli, darà il via al suo Dj set di grande musica house ed elettronica che verrà trasmesso sulla sua pagina ufficiale e nei canali comunali in streaming. (A questo link il programma dettagliato).