«Il nuovo Dpcm del Presidente Conte è in vigore e tutti siamo chiamati a rispettare le regole e tenere comportamenti responsabili per proteggere la nostra salute e quella della comunità. Voglio rivolgere questo appello a tutti i miei concittadini fanesi».

Questo il messaggio con cui il Sindaco Massimo Seri si è rivolto ai cittadini per fare il punto della situazione in merito all’emergenza pandemica e commentare le nuove regole in vigore da oggi.

«Nella nostra città la situazione è sotto controllo grazie a una buona organizzazione e a comportamenti responsabili. Vi chiedo di rispettare le regole, di indossare la mascherina in ogni momento in cui siete con altre persone e di lavarvi sempre le mani- e prosegue – Soprattutto vanno evitati i comportamenti irresponsabili e superficiali dove si vanno a creare gli assembramenti senza mascherine creando situazioni di pericolo per noi e per gli altri. Io voglio mantenere una città viva e sicura, dove non si torni alla situazione di marzo e aprile, tocca a noi però fare la differenza».