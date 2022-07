FANO – Stop, dossi e manutenzione stradale attiva H24 a disposizione dei cittadini. Sembra un sogno ma invece è la realtà annunciata dall’amministrazione. Una risposta concreata e, si spera definitiva, alle tante criticità che spesso contrassegnano la viabilità fanese



Ha preso il via l’11 luglio “Facciamo strada”, un nuovo servizio integrato per rendere migliori le strade di Fano. Ad occuparsi della gestione e manutenzione delle strade del Comune di Fano sarà la AVR S.p.A., azienda leader nel mercato del Global Service in grado di assumersi la responsabilità operativa necessaria a garantire la qualità complessiva dell’infrastruttura viaria del Comune con personale locale e mezzi dedicati, 24 ore su 24 ogni giorno dell’anno. L’accordo di durata biennale ha un valore economico di 1.581.120 euro.

«Oggi presentiamo alla città un servizio importantissimo – afferma il sindaco Seri – che andrà a migliorare sensibilmente la qualità della struttura viaria cittadina. Grazie alla partnership con AVR aumenteremo gli standard di intervento per garantire sicurezza, fruibilità, durabilità e decoro delle strade fanesi estese per 450 chilometri. L’elemento caratterizzante di questo accordo risiede nella reperibilità h24 degli 8 addetti di Avr presenti in loco che, in qualsiasi momento della giornata, interverranno in relazione alle emergenze che si presenteranno. Si andrà anche a pianificare in maniera coordinata le attività e le priorità grazie al monitoraggio di tutto il patrimonio stradale condotto da tecnici specializzati. Così facciamo un salto nel futuro».

«Da oggi poniamo rimedio a una questione molto sentita dai cittadini – afferma l’assessora al Decoro Urbano Barbara Brunori -. Con questa gestione saremo tempestivi e avremo così un interlocutore unico per intervenire e risolvere le criticità legate alle nostre strade. Utile sarà anche la comunicazione con i cittadini che potranno segnalare e farci presente le problematiche presenti nella nostra città».

«Per questo importante servizio – continua l’assessore Fabiola Tonelli – è stato scelto un nome, “Facciamo strada”, caratterizzato da un approccio moderno e specializzato che unisce le componenti gestionali e digitali a quelle operative di esecuzione tempestiva. Il servizio pianificherà gli interventi in base anche alle necessità diagnosticate e raccolte tramite segnalazioni grazie a canali di comunicazione dedicati come la pagina Facebook Facciamo Strada e il sito web di prossima realizzazione facciamostrada.it. Oltre a questi, per le segnalazioni sono disponibili i canali già attivati dal Comune di Fano, come il numero 0721-887526, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e l’indirizzo mail segnalazioni@comune.fano.pu.it. Verrà anche istituito a breve il numero whatsapp a cui, negli stessi orari, i cittadini possono rivolgersi per segnalazioni e richieste di informazioni. Siamo convinti che in questo modo si raggiungano parametri di efficienza di un notevole livello, superando così i limiti di una gestione disomogenea».