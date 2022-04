Fano punta alla sicurezza stradale, al via i lavori per la rotatoria Codma: costeranno 500mila euro

FANO – La città della Fortuna punta sulla sicurezza stradale. Un passo concreto in questa direzione è rappresentato dal via dei lavori della Rotatoria Codma annunciati dall’assessora ai Lavori Pubblici di Fano Fabiola Tonelli, che si è recata sul posto per eseguire un sopralluogo in vista dell’imminente avvio del cantiere. Il costo complessivo dell’intervento si aggira sui 500 mila euro.

La sicurezza stradale in quel tratto rappresenta una problematica oramai ben nota che nei mesi scorsi, a più riprese, è stata denunciata sia dai cittadini che dalle minoranze politiche.





L’assessora Fabiola Tonelli

«Questa settimana si avvierà il picchettamento, mentre subito dopo Pasqua daremo avvio ai lavori. Il cantiere verrà suddiviso in quattro fasi. La prima prevederà la realizzazione della grande rotatoria nell’intersezione tra Via Campanella e la strada del Cimitero di Rosciano-Bellocchi, mentre nella seconda ci si concentrerà sulla rotatoria più piccola all’ingresso del quartiere di Rosciano. Nella terza metteremo a punto le ciclabili a supporto e nella quarta l’asfalteremo il manto. In queste prime settimane ci sarà il maggior carico di lavoro e presumiamo che la viabilità non subisca disagi. Viabilità che, invece, dovrebbe subire variazioni con l’avanzamento del cantiere ma che comunicheremo prontamente».

Tonelli ricorda come: «Questo intervento era atteso da tempo, pertanto andiamo a risolvere una criticità e mettere in sicurezza tale snodo poiché, con le opere compensative, c’è stato un notevole aumento di pressione viaria».