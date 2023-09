Fano, messa in sicurezza per pedoni e ciclisti ma c’è chi parcheggia le auto sulla ciclabile – FOTO

FANO – Una città più sicura per pedoni, ciclisti ed automobilisti ma ancora non a prova di… menefreghisti. Ad annunciare gli ultimi interventi dell’amministrazione di Fano su Via Mariotti è stata l’assessore Barbara Brunori che non ha mancato di lanciare una stoccata a coloro che si macchiano di atteggiamenti poco civili:

«Oggi si è concluso l’importante lavoro di Via Mariotti per la messa in sicurezza dei pedoni e ciclisti e di conseguenza anche degli automobilisti. Certamente oggi questo spazio è più ordinato e sicuro nella percorrenza oltre ad aver migliorato la bellezza del Viale. Peccato che in queste ore mi arrivano foto e segnalazioni di auto parcheggiate impropriamente sul marciapiede. Questo comportamento MENEFREGHISTA è inaccettabile perché invade uno spazio oggi sicuro e non destinato ad auto quindi danneggia persone e cose. Dopo non lamentatevi delle sanzioni»..