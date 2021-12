Fano, si rifiutano di esibire il Green pass: multati due titolari di bar

FANO – Primi controlli dopo l’entrata in vigore del Super Green pass e prime multe. La polizia locale di Fano ha emesso due verbali ad altrettanti titolari di due differenti bar che si sono rifiutati di mostrare la certificazione verde. Sono stati in tutto sei gli esercizi commerciali controllati: negli altri quattro casi non sono state riscontrate irregolarità.

La lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine si è poi particolarmente focalizzata sul trasporto pubblico: sono stati attenzionati con particolare solerzia le fermate dei mezzi pubblici urbani, in particolare in zona Pincio e quelle adiacenti alla stazione ferroviaria.



Con il nuovo giro di vite infatti è necessario essere in possesso del Green pass anche per usufruire dei mezzi di trasporto urbani: le persone sprovviste, studenti over 12 compresi, saranno fatti scendere e multati. Controlli mirati sono stati effettuati anche dai Carabinieri, dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza: gli stringenti controlli proseguiranno anche i prossimi giorni.