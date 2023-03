Fano, sgominata baby gang: imperversava tra Pincio e Poderino

FANO – Sgominata baby gang che imperversava tra Pincio e Poderino tra l’estate e l’autunno scorso. Il gruppo, composto da tre ragazzi, un maggiorenne e due minorenni, era divenuto un vero e proprio spauracchio per tanti giovanissimi che frequentavano la zona o erano costretti ad attraversarla (nelle vicinanze si trovano la scuola media Nuti ed il centro per bambini Gas Gas, recentemente vandalizzato).

Il modus era quello di vessare e terrorizzare le vittime che erano scelte con estrema cura fino ad indurle a farsi consegnare contanti o oggetti di valore tra cui i cellulari. A fermare questa escalation sono stati gli uomini della Polizia di Stato di Fano: a finire in manette per rapina aggravata è stato un 18enne di origini nordafricane ritenuto il leader della baby gang.



Nei guai anche i due compari che sono stati affidati alla magistratura per minori. La gang, da quanto ricostruito dalle autorità, entrava in azione nel tardo pomeriggio incutendo timore e rapinando quanti potevano. A far terminare questa scia di violenza sono state proprio alcune delle loro vittime, quasi tutti 14enni. I ragazzini avrebbero deciso di raccontare quanto accaduto ai loro genitori: da lì la denuncia alle autorità che hanno fatto scattare le indagini ed individuato i responsabili.