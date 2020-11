Fano, Sgarbi nel ristorante da Carriera: «Un’azione democratica». Poi i vigili fanno chiudere

FANO – Lo aveva promesso e in tarda serata Vittorio Sgarbi è stato a Fano allo Chic il nuovo ristorante di Umberto Carriera. Lo ha fatto oltre l’orario consentito di apertura per cui sono nuovamente arrivati i vigili urbani e i carabinieri per far chiudere il ristorante e sanzionare l’imprenditore.

Sgarbi ha rilevato mentre era a tavola: «Siamo a Fano, una città con una grande storia. Il ristorante di Carriera è un esempio vivo della resistenza contro la dittatura imposta senza ragione. Vivere in comunità non vuol dire impedire i rapporti sociali e poter discutere democraticamente. È una azione criminale, violenta che impone alle persone quello che non vogliono. Occorre fare resistenza, essere contro il fascismo quando c’è, da non interpretare in senso storico ma come imposizione e rovesciamento dei rapporti umani. Di sera si va nei ristoranti, non ha logica il fatto che dalle 18 alle 22 il virus c’è e dalle dalle 13 alle 18 no. E non ha senso che si diffonde nelle Marche ma non a San Marino, parliamo quindi di un potere cieco e manovrato. Mi sembrava giusto testimoniare la democrazia ed essere qui. Questa è una azione politica perchè il coronavirus viene usato come arma politica, vogliamo ribellarci allo stato violento che usa le forze dell’ordine per cercare persone oneste che lavorano e non i criminali».

Sgarbi a Fano

E’ il terzo ristorante di Carriera che viene fatto chiudere e sanzionato, ma lui ha promesso il ricorso davanti alla legge tramite i suoi avvocati.

Nei giorni scorsi la polemica con il sindaco Ricci con un botta e risposta tra l’onorevole e il sindaco.