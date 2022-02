Dal 18 febbraio al 1° marzo tanti eventi "alternativi" in attesa dell'edizione di luglio: mostre, incontri culturali, mercatini, consegna delle chiavi della città, pedalate e pagaiate in costumi allegorici la faranno da padrone.

FANO – Il Carnevale 2022 non si farà, anzi sì, ma in versione alternativa. Un tira e molla che va avanti oramai da mesi e che purtroppo inizia evidentemente a snervare gli attori protagonisti di quella che è una della manifestazioni simbolo di Fano nonché tra le più antiche d’Italia. Si possono leggere all’interno di questa stringata analisi le dimissioni prima presentate e poi ritirate della presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli. Una crisi andata in scena nelle ultime 48 ore e quasi subito rientrata, “figlia” di stanchezze, magari attriti, anche fisiologici in una macchina organizzativa così grande e soprattutto così provata dagli ultimi anni della pandemia.

Nella giornata odierna del 18 febbraio verrà inaugurato quello che è stato già ribattezzato il “Carnevale Alternativo 2022”; per intenderci, scordatevi la sfilata di carri allegorici, il lancio di dolciumi e via discorrendo: nonostante la pandemia sembri rallentare ad oggi sarebbe un peccato mortale lasciarsi andare ad eccessive baldorie. Il carnevale 2022 sarà all’insegna della sperimentazione: mostre, incontri culturali, mercatini, consegna delle chiavi della città, pedalate e pagaiate in costumi allegorici la faranno da padrone.

Maria Flora Giammarioli

Ma riavvolgiamo per un momento il nastro e ripercorriamo gli ultimi mesi che hanno portato a questa scelta. A fine novembre 2021 l’Ente aveva fatto trapelare le prime nubi correlate alle tante incognite e alla volontà di non volere ripetere quanto accaduto per l’edizione 2021, quando la manifestazione fu “virtuale”. Al riguardo la presidente era stata chiara: «Come possiamo pensare di fare un Carnevale in questa situazione?». Dubbi che erano divenuti certezze ad inizio gennaio quando l’Ente aveva annunciato che di fatto la manifestazione sarebbe stata posticipata a luglio:



«Una decisione che abbiamo preso a malincuore – spiegava la prima settimana del 2022 la presidente Maria Flora Giammarioli – ma non poteva essere diversamente visto il delicato momento sanitario che stiamo attraversando. La scelta deriva anche da un confronto con gli altri eventi di carattere nazionale che, come noi, hanno deciso di abbandonare l’idea dell’iniziativa in inverno con la consapevolezza che sarebbe stato impossibile riuscire ad organizzare la manifestazione così come la conosciamo».

Per non lasciare a bocca asciutta Fano ed i suoi cittadini, già in quella data, la Giammarioli aveva anticipato l’organizzazione di alcune «iniziative, possibilmente in presenza, per sottolineare il periodo carnevalesco». Le iniziative per la Settimana Grassa che da oggi, si protrarranno fino al 1° marzo sono state presentate la settimana scorsa: «Abbiamo cercato di realizzare un programma che tenesse conto delle restrizioni previste in materia antiCovid – spiegava la Giammarioli, ma che al tempo stesso ci permettesse di proporre iniziative dedicate alla storia e alle tradizioni del Carnevale con uno sguardo al presente».

Anche per il 2022 prosegue la linea del manifesto d’autore, che dopo Emanuela Orciari, Serena Riglietti e Carlo Simoni quest’anno vede la firma di Bruno d’Arcevia. Il valente pittore marchigiano ha dedicato alla manifestazione una sua interpretazione della Dea Fortuna che impugna una mascherina di Carnevale. Un’immagine che si lega al titolo di questa edizione: “L’amor S-cortese – Non è ciò che sembra non è come appare“.

Il cartellone della Settimana Grassa 2022

«È importante continuare a valorizzare la nostra cultura creativa – aveva riferito l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – nonostante il momento non sia dei più semplici. Ci auguriamo che il periodo pandemico diventi presto un ricordo e che si possa ritornare ad organizzare eventi importanti come il Carnevale dando sfogo a tutte le nostre capacità».



A dare sostegno era arrivato il placet della Regione che per bocca dell’assessore Francesco Baldelli aveva dato la sua benedizione: «La Regione Marche sostiene una manifestazione dietro la quale ci sono valori che questo territorio, come pochi altri in Italia, sa esprimere al meglio: storia, tradizione, lavoro. Gli sforzi per organizzare, anche in questo periodo emergenziale, una formula ridotta del Carnevale di Fano, sono la testimonianza più bella della caparbietà degli organizzatori e della volontà della Regione Marche di tenere accesa la fiamma del Carnevale, in attesa del ritorno alla normalità. Ora lavoriamo insieme, Regione Marche, Carnevalesca e Comune di Fano, affinché, il Carnevale possa ripartire con tutta la sua vitalità e professionalità. Ringrazio Maria Flora e tutta la Carnevalesca per essere riusciti, pur nell’incertezza del momento, ad organizzare una serie di manifestazioni ed eventi per la Settimana grassa, offrendo momenti di svago e divertimento nel rispetto delle limitazioni normative».

Ma che ne pensano i fanesi del Carnevale alternativo? Lo abbiamo chiesto ad alcuni esercenti del centro che sembrano aver accolto il programma con una certa tiepidezza e diffidenza: «Gli sforzi messi in campo sono sicuramente apprezzabili ma il periodo è quello che è: scordiamoci la festa con cui siamo cresciuti… e anche la boccata economica di ossigeno che ogni anno portava». Dello stesso tenore il titolare di un bar: «Grazie a chi si impegna per tenere viva la tradizione di Fano ma non chiamatelo Carnevale: né questo, né quello dell’anno scorso lo erano, dobbiamo essere onesti con noi stessi».



A seguire il cartellone degli eventi:

18 Febbraio Venerdì

• Ore 18:00 – Sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

“Viaggio tra i nuovi maestri del Carnevale” Presentazione del 17° volume della raccolta

“I Maestri del carnevale” a cura di Raffaella Manna e Silvano Clappis.

• Ore 20:30 – Mensa di San Paterniano Cena di beneficenza. Per info: 328 2898437.

dal 19 Febbraio al 1 Marzo (inaugurazione 19 Febbraio ore 18)

• Palazzo Bracci Pagani Mostra “Carnevale dipinto: gli inediti di Pierluigi Piccinetti”;

a cura di Raffaella Manna e Giulio Marcucci; in collaborazione con la Fondazione

Cassa di Risparmio di Fano. Aperta tutti i giorni dalle 17:30 alle 19:30.

• Studio Drago Laboratori di incisione a cura di Stamperia d’arte. Per info 388 4382110.

24 Febbraio Giovedì Grasso

• Ore 14:00 – Piazza XX Settembre

Piccolo Mercatino di Carnevale

• Ore 16:30 – Residenza comunale di Fano Città del Carnevale Alzabandiera con la presenza

del Sindaco Massimo Seri e del Sindaco del Carnevale;

• Ore 17:00 – Cerimonia di Passaggio delle chiavi della città del Sindaco di Fano (come da articolo 15 bis dello Statuto Comunale) al Sindaco del Carnevale 2022, Con la partecipazione

della Musica Arabita di Fano.

25 Febbraio Venerdì

• Ore 18:00 – Sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

Presentazione del libro “L’Italia delle maschere” di Daniele Rubboli edizioni Artestampa – Modena. Sarà presente l’autore.

26 Febbraio Sabato

• Ore 20:30 – Castello di Montegiove

S-cortesie d’Amore – Cena di Carnevale con delitto. Premio miglior maschera di coppia e di gruppo;

In collaborazione con: I Novellieri, I Cenatori e il Castello di Montegiove country house.

Per info: 0721 864123.

27 Febbraio Domenica

• Ore 10:30 – Ritrovo in Piazza XX Settembre

“Bici e Baci” pedalata in maschera a Cura di For-Bici. Premio miglior maschera singola di coppia e di gruppo. Per info 333 4591474.

• Ore 11:30 – Partenza tensostruttura lido

Carnevale in Sup arrivo ore 12:30 al porto canale, a cura di: Maredentro.

• Ore 15:00 – Visita guidata alla Fabbrica del Carnevale;

saranno presenti i rappresentanti dei Carnevali Marchigiani. Per info: 346 6701612.

• Ore 17:30 – Da Piazza Costanzi a Piazza XX Settembre

Presentazione carro “Fano la divina” del liceo Nolfi Apolloni, mostra di foto e bozzetti della mascherata in preparazione. Con la partecipazione della Musica arabita.

28 Febbraio Lunedì

• Ore 18:00 – Foyeur Teatro della Fortuna.

Consiglio Comunale del Carnevale congiunto con il Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini.

1 Marzo, Martedì Grasso

• Ore 14:00 – Piazza XX Settembre

Piccolo Mercatino di Carnevale

• Ore 17:30 – Piazza XX settembre

Presentazione del concorso “Pizza Vulon”

• Ore 18:00 – Piazza XX settembre

Cerimonia di chiusura Settimana Grassa. Con la partecipazione della Musica Arabita