FANO – Uno scambio e un segno tangibile dell’amicizia che lega le due città. Nella mattina di sabato 3 febbraio il sindaco Seri ha ricevuto il primo cittadino della città di St Albans Anthony Rowlands, gemellata con Fano dal 1999. A fare da interprete Luciano Rapa, fanese d’adozione e console inglese in Inghilterra, nonché promotore del gemellaggio.

Oltre alle autorità politiche, sono intervenute varie realtà che alimentano il gemellaggio come l’associazione “Amici Senza Frontiere”, l’Ente Carnevalesca e Samuele Giombi con alcuni docenti del Nolfi-Apolloni i cui studenti a marzo faranno uno scambio con il Liceo femminile di St Albans.

Seri accoglie il sindaco di St Albans Anthony Rowlands

Presente anche la suora inglese Catherine Southwood che a Fano con Don Francesco Pierpaoli ed il Vescovo Andrea Andreozzi tiene rapporti con la chiesa anglicana di St Albans che dal 10 al 12 febbraio sarà ospite con una sua delegazione della nostra città.

«Occasioni come queste rafforzano i rapporti di amicizia alla base di qualsiasi gemellaggio – ha detto il sindaco Seri -. Un bel momento in cui confrontarsi e scambiarsi opinioni e visioni per promuovere un legame e radicato tra due città unite da uno storico legame che nel tempo si nutre e si rafforza». Il sindaco Anthony Rowlands rimarrà nella Città della Fortuna fino a lunedì.