Fano, sequestro di pesce in un ristorante. Blitz dei militari della Capitaneria di porto

FANO – Pesce posto sotto sequestro perché gli standard di conservazione non erano ritenuti adeguati. A vedersi svuotare i freezer è stato un ristorante del fanese sottoposto a rigido controllo da parte degli uomini della Capitaneria di porto.

I militari, nelle ultime settimane, in vista delle festività natalizie, stanno passando al setaccio numerosi locali dislocati su tutti il litorale al fine di tutela del consumatore sulla qualità, la tracciabilità e la conservazione del prodotto ittico.

A finire sotto la lente d’ingrandimento anche le rivendite all’ingrosso ed al dettaglio.



I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane. Particolare attenzione è stata posta anche al circuito della grande distribuzione, dove i controlli verranno focalizzati nell’individuazione di eventuali ipotesi di frode nell’attività del commercio. Non sono rare, infatti, in concomitanza delle festività, le situazioni in cui prodotti ittici di minor pregio vengono spacciati come tipologie di maggior valore commerciale.