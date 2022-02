Fano, sequestrati oltre 55mila euro ad un imprenditore locale per evasore fiscale

L’operazione è figlia dell'attività ispettiva svolta dalle Fiamme Gialle nell’ambito di una verifica fiscale nei riguardi dell’individuo in cui erano emerse svariati anomalie in merito ai reali guadagni e le cifre dichiarate.

FANO –Imprenditore fanese nei guai per evasione fiscale totale. Gli uomini della Guardai di Finanza della tenenza di Fano, su disposizione del Tribunale di Pesaro, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo dell’importo complessivo di 55.377 euro.



L’operazione è figlia della minuziosa attività ispettiva svolta dalle Fiamme Gialle nell’ambito di una verifica fiscale nei riguardi dell’individuo in cui erano emerse svariati anomalie in merito ai reali guadagni e le cifre dichiarate. Durante le verifiche è stato possibile constatare l’occultamento di scritture contabili che, pertanto, è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica pesarese.



L’uomo è stato condannato in via definitiva dall’Autorità Giudiziaria rendendo attuativo il sequestro. L’attività svolta dalle Fiamme Gialle rientra nel servizio volto al contrasto dei fenomeni correlati all’evasione fiscale che danneggiano tutti, distorcendo le regole del mercato a danno dei contribuenti onesti.