Fano, sempre più vicino il taglio del nastro della nuova piscina. Seri: «Inaugurazione entro Natale»

FANO – Dopo i fisiologici intoppi e rimandi i tempi sembrano finalmente maturi: entro Natale si dovrebbe assistere al taglio del nastro della nuova piscina mentre dai primi giorni del 2024 dovrebbero avere inizio le prime attività effettive.

Leggi anche: Fano, in dirittura di arrivo la piscina attesa 30 anni. Seri: «Bella, innovativa e moderna» – FOTO

Nella mattinata del 7 novembre, presso la sede della Residenza Comunale, è stato siglato il protocollo di intesa che disciplina la graduale consegna degli impianti a favore dell’amministrazione comunale e quindi, del gestore con l’obiettivo di ridurre i tempi amministrativi. Alla sottoscrizione del documento erano presenti il Presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola e il segretario generale Vittorio Rosati, il dirigente comunale Pietro Celani insieme ai gestori: il presidente della Fanum Fortunae nuoto Giorgio Andrea Ricci e Davide Gilli, presidente di Pool 4.0.

«Quello di oggi – ha osservato il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola – è un ulteriore passaggio con cui abbiamo definito l’iter amministrativo per arrivare alla consegna del Centro. I lavori sono terminati ed è stato effettuato il collaudo statico della struttura; le vasche sono state riempite e i collaudi degli impianti di filtrazione hanno confermato la regolarità dei lavori e delle forniture. All’appello mancano altri collaudi degli impianti ed alcune certificazioni che devono essere rilasciate dalle ditte costruttrici, fondamentali per ottenere l’agibilità di tutto il centro. La firma del protocollo di intesa mette in evidenza la forte determinazione della Fondazione Carifano a consegnare entro Natale il centro natatorio al Comune e, quindi, al gestore».

«Abbiamo fatto in modo che l’amministrazione, per quanto di sua competenza, accelerasse l’iter legato al passaggio della struttura dalla Fondazione Carifano al nuovo gestore – ha spiegato il sindaco Seri -. Siamo davvero entusiasti che la città possa beneficare di un centro unico, moderno e all’avanguardia che permetterà di praticare le attività sia sportive che riabilitative. L’obiettivo è quello di arrivare all’inaugurazione entro Natale per poi dare avvio a tutte le attività nei primi giorni del 2024».