Fano, sempre più green: partiti i lavori per un nuovo tratto ciclabile

Il nuovo tratto andrà dal tratto di Piazza Campioni dello Sport (Palestra Trave) fino all’incrocio di Via Modigliani. Tonelli: «Aggiungiamo un tassello per dare ulteriore visione ai percorsi ciclabili esistenti all’interno della città»

FANO – Fano prosegue il suo percorso all’insegna della promozione degli spostamenti sostenibili e delle due ruote a pedali. Sono iniziati nella giornata odierna dell’11 febbraio i lavori per la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale che va dal tratto prospiciente Piazza Campioni dello Sport (Palestra Trave) fino all’incrocio di Via Modigliani.



Il collegamento, per una estensione di 130 metri, «metterà in connessione – afferma l’assessora alla Mobilità Urbana Fabiola Tonelli – la ciclabile esistente dell’Interquartieri, da un lato con la Paleotta fino all’Arzilla e dall’altro con la zona Poderino e Via della Giustizia».

Questo tratto ciclabile sarà largo 3 metri e prevederà il doppio senso di circolazione. In calcestruzzo vibrato e spazzolato sarà il materiale di finitura della pavimentazione stradale, con una tonalità cromatica rossa che simili al colore già utilizzato nella ciclabile dell’Interquartieri a cui ci si accoderà. Previsto anche l’impianto di illuminazione con lampioni a led di 4 metri. Lo sviluppo di questo percorso ciclabile troverà la propria estensione sull’attuale area verde che separa la parte retrostante della Palestra Trave, seguendo parallelamente parte di Via Villa Tombari fino all’incrocio di Via Modigliani. Tale intervento si completerà in circa un mese.

«Aggiungiamo un tassello – continua Tonelli – per dare ulteriore visione ai percorsi ciclabili esistenti all’interno della città. L’obiettivo che intendo perseguire sta nella volontà di avere un reticolo di ciclabili capillare connesso e sicuro. In questo modo, avremo un’interazione ciclabile efficiente tra la zona Trave, l’area del Cimitero Comunale con lo sguardo rivolto verso l’Arzilla. Questa idea punta sulla sicurezza di chi sceglierà di attraversare la città a bordo della propria bicicletta, migliorando la qualità della vita. Va anche specificato che da oggi, venendo dal tratto ciclopedoanle del Fenile e attraversando Via della Fonace, si arriva all’Interuqartieri che fa da anello di congiunzione a tutti i percorsi ciclabili».