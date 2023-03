Fano sempre più green: al Comune 80mila euro per l’efficientamento energetico

FANO – La Città della Fortuna sempre più green con un occhio anche la borsellino. Va in questa direzione la strategia di efficientamento energetico imboccata dall’amministrazione fanese. Dopo l’annuncio della svolta led per le luminarie cittadine (oltre 9 mila nuovi corpi illuminanti che permetteranno sul lungo tempo rilevanti risparmi per le casse comunali), ecco la buona notizia del rimborso di quasi 80mila euro erogato al Comune di Fano da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A). società per azioni interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, con la pratica Conto Termico.

Il considerevole incentivo, pari al 100% dell’investimento, è riferito all’intervento di riqualificazione energetica della scuola Poderino attraverso l’isolamento della copertura, che presentava problemi infiltrazioni.

Barbara Brunori

«L’amministrazione aveva in previsione di sostituire la guaina per l’impermeabilizzazione della copertura per problemi di infiltrazione – precisa l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori -. Visto che il GSE permette, limitatamente ad interventi realizzati su edifici pubblici adibiti ad uso scolastico la possibilità di recuperare il 100% delle spese ammissibili sostenute, abbiamo studiato una soluzione che potesse far rientrare l’intervento all’interno degli indici di prestazione energetica richiesta al fine poi di richiedere il rimborso complessivo di tale investimento. Sono stati poi realizzati i lavori ed è stato richiesto il rimborso dell’investimento complessivo, che verrà recuperato in circa 2 mesi».

«Siamo felici – chiosa l’assessora all’Ambiente Cora Fattori – per questo ennesimo risultato che premia il nostro impegno a favore della riduzione dei consumi energetici negli edifici comunali e conferma ulteriormente la scelta fatta da questa amministrazione di affidarci a professionalità di alto livello che operano nel settore energia. È un cambio di approccio importante quello che l’amministrazione ha convenuto con Ufficio Energia ed con Energy Manager. Si è infatti deciso di perseguire interventi di efficientamento energetico senza impegnare economicamente l’amministrazione comunale, attraverso la partecipazione sia ai Bandi CSE2022, attraverso il quale abbiamo ottenuto 310.000 euro e siamo impegnati per altri 520.000, che a pratiche preventive in Conto Termico che ci permetterà di sostenere interventi di efficientamento energetico con l’investimento già garantito».