FANO – Grave incidente nel pomeriggio del 21 giugno a Metaurilia, sulla statale Adriatica, all’altezza del distributore Eni. Erano circa le 16.45 quando, per cause ancora da chiarire, si è consumato lo schianto tra due motocicli, uno condotto da un fanese ed uno da una 60enne di Pesaro.



È stata quest’ultima ad avere la peggio riportando diversi traumi ritenuti gravi dal personale di soccorso: sul posto è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha provveduto al trasporto d’urgenza all’ospedale di Torrette. Ferito, anche se in maniera meno grave, il centauro fanese che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce a Fano.



Sul posto anche la polizia locale per effettuare i rilievi del caso e per fare luce sulla dinamica dell’incidente che è in fase di accertamento. Lo schianto ha determinato non poche criticità anche a livello di traffico: la strada statale è stata chiusa ai veicoli per permettere agli uomini del 118 di prendersi cura dei feriti.



Purtroppo si tratta del secondo grave incidente nel fanese verificatosi nel weekend. L’altro, che ha visto coinvolte due vetture, si è consumato a Torrette di Fano nella notte a cavallo tra il 19 e 20 giugno. Ferito in maniera grave un 39enne, A.D., le sue iniziali, ricoverato in terapia intensiva.