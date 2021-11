Fano, scontro tra due ciclisti: 76enne finisce all’ospedale

FANO – Scontro tra due ciclisti a Fano. E’ successo nella mattinata del 6 novembre. Erano circa le 9.30 quando due fanesi, un 70enne ed un 76enne, si sono scontrati mentre si stavano immettendo in via Cavour. Lo scontro è avvenuto all’altezza della Farmacia Vannucci.



Ad avere la peggio è stato il 76enne tamponato dall’altro ciclista che era in sella ad una bici elettrica: nell’impatto, l’anziano è finito rovinosamente a terra battendo la testa. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto al trasferimento del ferito all’Ospedale Santa Croce. Sul luogo, per i rilievi del caso, anche la polizia locale.