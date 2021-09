Fano, scontro auto-motorino: 17enne vola sull’asfalto. Sul posto 118 e Polizia locale

FANO – Attimi di paura a Fano in Via Roma dove una 17enne in sella al suo scooter è rovinata sull’asfalto a seguito di un urto contro una vettura.



È successo nella mattinata del 21 settembre in una delle vie più trafficate della città: l’adolescente coinvolta sembra si stesse recando a scuola. Visto il traffico cittadino avrebbe cercato di superare le macchine incolonnate finendo per impattare contro una vettura condotta da un 47enne del luogo che proveniva da un distributore di benzina. L’impatto tra i due mezzi non è stato particolarmente violento ma la giovane, nell’urto, avrebbe perso il controllo del suo motorino e sarebbe finta sull’asfalto.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto al trasferimento della minore al Pronto Soccorso locale. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del caso. Disagi al traffico che, a quell’ora, era particolarmente congestionato.