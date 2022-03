Fano sotto shock per l’improvvisa scomparsa della 57enne Roberta Curina

FANO – La Città della Fortuna sotto shock per l’improvvisa scomparsa di Roberta Curina, 57 anni, molto conosciuta e stimata nel fanese anche grazie al ristorante Bella Napoli di cui il marito è proprietario. La donna è mancata nel pomeriggio del 20 marzo al Pronto Soccorso cittadino.



Si era rivolta ai sanitari a causa dei forti dolori che accusava ad un arto inferiore; i fastidi sembra fossero presenti già da qualche giorno ma domenica erano divenuti insostenibili e così la scelta di rivolgersi ai medici.



Purtroppo però la situazione è ben presto precipitata: durante la misurazione della pressione la donna avrebbe accusato un malore che da lì a poco le è costato la vita. Inutili purtroppo gli sforzi profusi dal personale medico per rianimarla. Sarà l’autopsia a far luce sulla causa che ha portato a questa immane tragedia. Al momento l’ipotesi più plausibile sarebbe riconducibile ad una trombosi venosa profonda che avrebbe poi innescato un’embolia polmonare.