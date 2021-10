Fano piange la scomparsa della professoressa Valeria Purcaro

FANO – La città della Fortuna piange la scomparsa della professoressa Valeria Purcaro, 74 anni, docente di archeologia all’università di Urbino e grande studiosa delle origini romane di Fano di cui era divenuta un punto di riferimento intellettuale.



Valeria Purcaro

Grande il suo contributo sia dal punto di vista accademico che da quello che riguarda la ricerca sul campo: tra le prime a studiare i mosaici esistenti sotto il teatro della Fortuna. Cordoglio in tutti gli ambienti culturali della città, dei suoi ex studenti. Era stata presidente del Soroptimist nel biennio 2013/ 2015. Tante le persone che hanno voluto prendere parte ai funerali svoltisi nel pomeriggio del 30 ottobre e che in queste ore la ricordano con immutata stima ed affetto.



Toccante il ricordo del Centro Studi Vitruviani: «Tutti noi piangiamo la scomparsa della professoressa VALERIA PURCARO, già docente di archeologia classica all’Università degli Studi di Urbino, donna saggia e gentile, studiosa appassionata e stimata nella nostra città, componente del nostro CdA. Ci uniamo, commossi, all’unanime cordoglio e formuliamo, con un abbraccio, le più vive condoglianze alla famiglia. Ci mancherai, cara Valeria. Ciao R.I.P.»