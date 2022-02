Fano in lacrime per la scomparsa della 33enne Silvia Zanni

Sono giorni particolarmente tristi per la città di Fano e soprattutto per il centro storico: a distanza di poche ore infatti è mancata all’affetto dei suoi cari anche la 58enne Daniela Rondina, commerciante del settore abbigliamento

FANO – La Città della Fortuna piange la scomparsa di Silvia Zanni, di appena 33 anni, spentasi a seguito di un disturbo che l’aveva colpita qualche tempo fa. La ragazza, figlia della titolare di un negozio di calzature in corso Matteotti, era conosciuta e stimata da tutti. La giovane viveva nella zona del porto a Fano e lavorava come impiegata in una società di ingegneria: la gentilezza e la solarità che la contraddistinguevano non saranno dimenticate da tutte le persone che l’hanno incontrata.



Daniela Rondina

Sono giorni particolarmente tristi per la città di Fano e soprattutto per il centro storico: a distanza di poche ore infatti è mancata all’affetto dei suoi cari anche Daniela Rondina, commerciante del settore abbigliamento, 58 enne, che combatteva da tempo con un brutto male che non le ha lasciato scampo. Il rito funebre della donna, residente a Bellocchi, sarà celebrato nel primo pomeriggio di domani 14 febbraio, alle 15.30, da don Mauro Bargnesi nella Parrocchia di San Cristoforo.



Questo inizio di 2022 è stato particolarmente funesto per gli operatori e le operatrici commerciali del centro storico a Fano: gli ultimi due lutti si aggiungono a quelli dei giorni scorsi di Rosaria Biagi, 68enne consorte del titolare di uno storico bar, e di Clara Sebastianelli, 60enne che gestiva una rivendita di prodotti alimentari.