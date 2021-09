FANO – Violento schianto nella tarda mattinata del 7 settembre a Fano. È successo in via Pertini. A scontrarsi una Fiat Panda con al volante un 36enne che stava viaggiando in via Indipendenza in direzione mare.



L’uomo, arrivato all’imboccatura di via Pertini, anziché seguire le indicazioni segnaletiche stradali ha proseguito dritto collidendo con una Yaris condotta da una 32enne; con lei viaggiava anche la figlia di appena due anni.



Vista l’entità dell’urto, temendo che gli occupanti potessero aver riportato traumi significativi, sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha soccorso madre e figlia. Nonostante lo shock e lo spavento, nessuna delle due avrebbe riportato lesioni importanti. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.