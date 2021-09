Fano, schianto tra due auto nel cuore della notte, una si ribalta

FANO – Nuovo violento schianto nel cuore di Fano. È successo nella notte a cavallo tra il 18 e 19 settembre, all’incrocio tra via Veneto e via Mariotti. Erano circa le 2 quando una Kia di colore bianco ed una Fiat Punto sarebbero rimaste coinvolte in una brutta collisione. Non si esclude che la carambola possa essere stata innescata da una mancata precedenza e forse anche dalla velocità sostenuta dei veicoli.



Nell’urto la seconda vettura si sarebbe ribaltata sul fianco. La dinamica non è ancora chiara ma il rumore ed il frastuono provocato dall’incidente non sono di certo passati inosservati ai residenti della zona che, nonostante l’ora, non hanno potuto non sentire il boato delle lamiere e dei vetri rotti e si sono così precipitati in strada.



Subito sono stati allertati gli uomini del soccorso: sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia stradale. Uno degli occupanti dei mezzi sarebbe stato trasferito al pronto soccorso locale per accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. I pompieri hanno pensato alla messa in sicurezza dei veicoli.