Fano, schianto tra due auto a Gimarra: presenti due bambini in una vettura

FANO – Violento schianto nel tardo pomeriggio del 26 febbraio nel quartiere di Gimarra. Erano circa le 18 quando una Opel Corsa condotta da un 50enne del posto ha impattato contro una Ford Focus guidata da un 35enne. È successo nell’intersezione tra via Beltrani e via Villa Giulia.



Ad avere la peggio è stato il conducente della prima vettura: per lui si sono rese necessarie le cure degli uomini del 118 che hanno provveduto al trasporto in codice giallo al pronto soccorso cittadino. Attimi di apprensione anche per gli occupanti del secondo veicolo dove erano presenti due bambini: nessuna conseguenza per loro. Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro anche se l’ipotesi della mancata precedenza sembra quella più plausibile. Sul posto anche la Polizia locale per gli accertamenti del caso.