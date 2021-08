Fano: schianto frontale, auto distrutte ma nessuno in pericolo di vita

FANO – È di due feriti ma nessuno in gravi condizioni il bilancio di un pauroso schianto frontale consumatosi nel pomeriggio del 24 agosto sulla statale Adriatica Nord, tra Fano e Fosso Sejore. Ad innescare l’impatto un sorpasso azzardato da parte di un fanese 66enne al volante di una Dacia Duster: l’uomo si è schiantato contro una Mercedes R 320 condotta da un 35enne, anche lui fanese.



Uno scontro terribile che ha completamente distrutto le vetture. Nella carambola la Dacia è finita anche contro una terza auto occupata da una famiglia di turisti provenienti da Bologna. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco ed il 118. La scena che si è presentata loro è stata agghiacciante: le due auto erano ridotte ad un cumolo di lamiere. I pompieri hanno dovuto lavorare non poco per mettere in sicurezza le vetture.



Fortunatamente lo schianto non ha avuto conseguenze mortali: quasi illeso il 35enne; più gravi le ferite riportate dal 66enne che comunque, dalle indiscrezioni trapelate nella mattinata del 25 agosto, non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli uomini della polizia locale: la dinamica di quando accaduto sembrerebbe comunque abbastanza chiara.